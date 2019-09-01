Açık hava müzesi milyonu devirdi

Mustafa Kemal Atatürk’ten Şerife Bacı’ya, Yunus Emre’den Karacaoğlan’a dünyanın yakından tanıdığı önemli isimlerin heykelleri, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’nde sergileniyor. Sivrihisar'da dağların eteklerinde yer alan müzeyi ziyaret eden turistler, birbirinden güzel onlarca heykel ile karşılaşıyor.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, müzenin 1 milyon rakamını devirdiğini dile getirdi. Yüzügüllü, “Heykeller Sivrihisar’ın bağrında yetiştirdiği devlet sanatçısı Metin Yurdanur’un eseri. İnşallah ziyaretçi sayımızı katlayarak devam edeceğiz" diye konuştu.