Gündem Açık hava müzesi milyonu devirdi
ESKİŞEHİR

Açık hava müzesi milyonu devirdi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Türkiye'deki ilk açık hava heykel müzesini 2 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir'deki açık hava müzesi
Eskişehir'deki açık hava müzesi

Mustafa Kemal Atatürk’ten Şerife Bacı’ya, Yunus Emre’den Karacaoğlan’a dünyanın yakından tanıdığı önemli isimlerin heykelleri, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’nde sergileniyor. Sivrihisar'da dağların eteklerinde yer alan müzeyi ziyaret eden turistler, birbirinden güzel onlarca heykel ile karşılaşıyor.

  • Hamid Yüzügüllü

    Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, müzenin 1 milyon rakamını devirdiğini dile getirdi. Yüzügüllü, “Heykeller Sivrihisar’ın bağrında yetiştirdiği devlet sanatçısı Metin Yurdanur’un eseri. İnşallah ziyaretçi sayımızı katlayarak devam edeceğiz" diye konuştu.

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