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Adana’da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti: İrem Ayyüce Çınar kimdir?

İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

Adana’da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Haber Merkezi İHA
İrem Ayyüce Çınar hayatını kaybetti.
İrem Ayyüce Çınar hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

  • Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek aldı.

Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay vefat etti
HAYAT
Kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan Neslican Tay vefat etti

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
OYNAT 01:00
'Yaşamak istiyorum' diyen Neslican Tay hayatını kaybetti
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve sosyal medyada binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.


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