Aden tezkeresi bu hafta görüşülecek

TSK unsurları, bölgede 10 Şubat 2009'tan beri görev yapıyor. Bu süre son olarak 17 Ocak 2024'te 1 yıl uzatılmıştı. Tezkerede, Türkiye'nin, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiği, bu alanda yürütülen çabaları en başından beri desteklediği, BM, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katıldığı vurgulanarak, Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi’nin 16 Aralık 2008 tarihli ve 1851 sayılı kararı çerçevesinde kurulan Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu'nun çalışmalarına kurucu üye olarak katıldığı anımsatıldı.