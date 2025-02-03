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Aden tezkeresi bu hafta görüşülecek

Aden tezkeresi bu hafta görüşülecek

04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

TSK unsurları, bölgede 10 Şubat 2009'tan beri görev yapıyor. Bu süre son olarak 17 Ocak 2024'te 1 yıl uzatılmıştı. Tezkerede, Türkiye'nin, deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiği, bu alanda yürütülen çabaları en başından beri desteklediği, BM, NATO, Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katıldığı vurgulanarak, Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi’nin 16 Aralık 2008 tarihli ve 1851 sayılı kararı çerçevesinde kurulan Somali Açıklarında Deniz Haydutluğuyla Mücadele Temas Grubu'nun çalışmalarına kurucu üye olarak katıldığı anımsatıldı.



#TBMM
#Somali
#Arap Denizi
#TSK
#Aden Körfezi

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