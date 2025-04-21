Ali Erbaş'tan hayatını kaybeden Papa Franciscus için taziye

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze'de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de cami, kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze'de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum.