Gündem Almanyada camiye gamalı haçlı saldırı
ANKARA

Almanya'da camiye gamalı haçlı saldırı

Almanya'da camiye gamalı haçlı saldırı

Dışişleri Bakanlığından, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Gladbeck kentindeki camiye yönelik gamalı haçlı saldırıya ilişkin, "Dost Gladbeck kentinin makamlarından saldırının faillerini bularak gerekli yasal işlemleri yapmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Almanya'daki DİTİB camisine ırkçılar tarafından saldırı düzenlendi
Almanya'daki DİTİB camisine ırkçılar tarafından saldırı düzenlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gladbeck'teki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi'nin duvarı ve kapısına saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla ırkçı işaret ve hakaretamiz yazılar yazılmak suretiyle saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Yerel emniyet makamlarına intikal ettirilen saldırının Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Geçtiğimiz günlerde Alanya ile kardeş şehir ilişkisi tesis edişinin 25. yıl dönümünü kutladığımız dost Gladbeck kentinin makamlarından saldırının faillerini bularak gerekli yasal işlemleri yapmalarını bekliyoruz.Faillerin adalet karşısına çıkarılmaları gelecekte daha vahim olaylar yaşanmasının da önüne geçecektir.
  • Bu vesileyle son dönemde Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı kesimlerin Türk camilerine yönelik saldırılarında yaşanan artıştan duyduğumuz kaygıyı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.Bu saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bu eylemlerin gerçekleştirildiği ülkeler başta olmak üzere bütün insanlık için ortak tehdit olduğu bilinmelidir."

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