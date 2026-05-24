Ankara Gar katliamı zanlısı 11 yıl sonra yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Suriye’de yürüttüğü operasyon kapsamında, kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Şüpheliler arasında Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı bir isim de bulunuyor. İstihbarat çalışmalarıyla yerleri tespit edilen teröristlerin hareketleri adım adım izlendi ve Suriye makamlarıyla koordinasyon sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın da katıldığı operasyonla şüpheliler Türkiye’ye getirildi. Şüphelilerin geçmişte Türkiye’de çeşitli terör eylemlerinde yer aldıkları tespit edildi. DEAŞ'lı teröristler ifadelerinde DEAŞ tarafından verilen eylem talimatları, silahlı ve ideolojik eğitimler ile örgüt adına yürütülen propaganda faaliyetlerine dair detaylar anlattı.

Teröristlerden Ömer Deniz Dündar'ın 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen saldırıda DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu, 2014'te örgüte katılmak için Suriye'ye geçtiği, DEAŞ içinde farklı birimlerde görev aldığı ortaya çıkarıldı. Çok sayıda çatışmaya katılan Dündar'ın, sözde "Faruk Ofisi"nde görev yaptığı, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile bağlantılı olduğu anlaşıldı. Teröristlerden Ali Bora'nın, örgütün sözde Türkiye'den sorumlu istihbarat emiri olduğu, 2014'te örgüte katılmak için Suriye'ye geçtiği belirlendi. DEAŞ içerisinde farklı birimlerde görev alan Bora'nın, pek çok çatışmaya katıldığı, örgütün Türkiye'yi tanımladığı sözde "Faruk Ofisi"nde görev yaptığı, sözde "Türkiye Vilayeti" unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik düzenlenen 3 eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı tespit edildi. Diğer teröristlerin de örgüt içerisinde farklı birimlerde görev aldıkları ve çatışmalara katıldıkları belirlendi.