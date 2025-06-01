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Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

14:281/06/2025, Pazar
IHA
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Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar kuvvetli olması beklenen sağanak yağışı sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı başkentlileri uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde görülecek gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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