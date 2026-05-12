Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek; ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.