Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre Başkent’in kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek; ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.