Türkiye'de nisan bereketi: Yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye genelinde nisan yağışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 Su Yılı" yağış değerlendirmelerine göre, Türkiye geneli nisan ayı yağışı normaline göre yüzde 50, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 19 arttı.

Bölge geneli nisan ayı yağışları, tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz Bölgesi'nde son 24, İç Anadolu Bölgesi'nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogram ile Siirt'te gerçekleşti. İstanbul metrekareye 39,1 kilogram ile en az yağış alan il oldu. Nisan ayı yağışı Antalya, Osmaniye, Rize, ve Siirt'te son 66 yılın, Kilis ve Muğla'da son 29 yılın, Karaman ve Mersin'de son 24 yılın, Konya'da son 21 yılın, Bitlis'te son 19 yılın, Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek seviyeye ulaştı.

"Yağışlar, 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesinde"

Meteoroloji'nin "2026 Su Yılı" (7 aylık) yağış değerlendirmesine göre ise Türkiye genelinde yağışlar normalinin (1991-2020) yüzde 29, geçen yıl yağışlarının yüzde 72 üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli "Su Yılı" yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Su Yılı'nda yağışlarda en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana geldi. Su Yılı 7 aylık kümülatif yağışlarda, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15 yılın, Marmara ve Ege bölgelerinde son 11 yılın, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü.

İl geneli yağışlarda söz konusu 7 ayda en fazla yağış metrekareye 1068,5 kilogram ile Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 246,7 kilogram ile Iğdır'da kayıtlara geçti. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın, Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'da ise son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.

"Meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi"

2026 yılı Nisan ayı sıcaklık analizlerine göre, ülke genelinde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 normallerine göre 0,6 derece daha düşük gerçekleşti.

Türkiye ortalama sıcaklığı 11,7 derece olarak ölçüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar dikkat çekti.

Nisan ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da sıfırın altında 11,4 derece, en yüksek sıcaklık ise Adana Kozan'da 31,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre ise son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

Şubat-nisan 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla nemliliğin arttığı değerlendirildi.







