Ankara'da bayramda 23 bin 769 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak

"Özellikle bugün ve yarın vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için kabristanlarda ve mezarlıklarda ek tedbirler aldık. Hem trafiğin akışını rahatlatmak, hem de güvenlik ve asayişi sağlamak adına polis bölgesinde emniyetimiz, jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığımız yoğun tedbirler aldı. Ayrıca vatandaşlarımızın memleketlerine, sevdiklerine ulaşabilmeleri için yüksek hızlı tren garında, il otogarında, havaalanı ve yollarında ek tedbirler aldık. Bu anlamda bayram boyunca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 bin 58 personel görev yapacak. Bunlar 2 bin 302 ekip, helikopter ve dronlarla havadan ve karadan trafik ve diğer tedbirleri hem denetleyecekler, hem de uygulamaları sağlayacaklar. Jandarma Komutanlığımıza bağlı 1711 personelimiz 406 ekiple birlikte helikopter, dronlar ve görev köpeği yani ‘K9’ ismini verdiğimiz köpeklerle, asayişimizin ve trafik hizmetlerimizin en kaliteli seviyede verilmesi için yoğunlukla gayret edecekler