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ANKARA

Ankara'da toplu ulaşıma indirimli saat uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah trafiğini rahatlatmak için 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinde 2 TL'lik indirimin UKOME toplantısında gündeme getirilecek.

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Haber Merkezi İHA
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Ankara’nın trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif çözüm yolları üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle sabah pik saatlerde yaşanan trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlk örnek uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için sabah 06.00-06.45 saatleri arasında tam biniş ücretinin 4.5 TL’ye indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceğiz. Kabul edilmesi ve sistemin uyumlu hale getirilmesiyle uygulamaya hemen başlayacağız" dedi.

  • Ankara’nın trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif çözüm yolları üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle sabah pik saatlerde yaşanan trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SABAH ERKEN SAATLERDE 2 TL’LİK İNDİRİM

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan sonra UKOME kararıyla 15 Mart 2022 tarihinden itibaren Başkent’te toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 TL'den 6,5 TL'ye yükseltilirken, EGO Genel Müdürlüğü ilk UKOME toplantısı gündemine taşınacak indirim kararı doğrultusunda 06.00-06.45 saatleri arasında toplu ulaşımla seyahat eden vatandaşlara, 2 TL’lik indirimle toplu ulaşım ücretini 4,5 TL olarak uygulayacak.


Toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi!
ÖZGÜN
Toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi!

Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam: Tam biniş 6.5 lira oldu
FOTOĞRAF 8
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Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.
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TAM BİNİŞ ÜCRETİ 6.5 LİRA OLDU<br>UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.
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Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25'e
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tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.
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Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.
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Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5,
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öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.
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Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam: Tam biniş 6.5 lira oldu
Ankara'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eylemi sonrası Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece; ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi.


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