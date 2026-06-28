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Aracına zorla bindiği kadını gasp etti: Suç kaydı bulunan şahıs gözaltına alındı

Aracına zorla bindiği kadını gasp etti: Suç kaydı bulunan şahıs gözaltına alındı

23:4328/06/2026, Pazar
IHA
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Ankara’da zorla aracına bindiği kadının parası ve kolyesini gasbeden M.Ç. gözaltına alındı
Ankara’da zorla aracına bindiği kadının parası ve kolyesini gasbeden M.Ç. gözaltına alındı

Ankara'da aracında iş arkadaşını bekleyen Ş.Ö.'yü bıçakla tehdit ederek otoparkA götürten, para ve kolyesini gasp eden M.Ç., polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Israrlı takip ve tehditten sabıkalı şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara’nın Yenikent semtinde saat 06.00 sıralarında Ş.Ö. (28) isimli kadın aracının içinde iş arkadaşını beklerken M.Ç. (32) zorla araca bindi.

Araca binen şahıs, "Üzerimde bıçak var" diyerek tehdit ettiği kadına kendisini Yenimahalle ilçesindeki Ankapark’ın otoparkına götürttü. Şahıs, Ş.Ö.’nün üzerinde bulunan bir miktar parayı ve kolyeyi alıp, kadını öptükten sonra arabadan ayrıldı. Ş.Ö.’nün ihbarı üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan M.Ç.’nin bir tehdit, bir ısrarlı takip, 2 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu olmak üzere toplam 5 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yarın "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.



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