​Arhavi Belediyesi’nden DİSKİ’ye teşekkür ziyareti ​

Artvin’in Arhavi ilçesi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu,
selden etkilenen Arhavi’de çalışmalara DİSKİ’nin
verdiği araç ve personel desteği nedeniyle teşekkür etti.
Vasfi Kurdoğlu, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Kurdoğlu, DİSKİ’nin selden etkilenen Arhavi’de çalışmalara verilen araç ve personel desteği nedeniyle teşekkür etti.
DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, selin hemen ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla bölgeye gittiklerini söyledi.
İmkânları çerçevesinde selden zarar gören Arhavililere destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Tutşi, felaketin yeniden yaşanmaması temennisinde bulunarak, selden etkilenenlere tekrardan geçmiş olsun dileklerini iletti.