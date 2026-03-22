Arkadaşlarına ulaştı ekipler sevk edildi: Manisa’da kayıp dağcı aranıyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde dünden beri haber alınamayan kayıp dağcı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra Salihli’nin Çakaldoğan Mahallesi mevkiinden zirve yürüyüşüne çıkan 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu, bir süre sonra yönünü kaybederek arkadaşlarına ulaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına Burhan Mahallesi’nden gönüllü vatandaşlar da katıldı. Çalışmalar esnasında Tanrıkulu’na ait bazı eşyalara ulaşıldı.

Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkiindeki arama ve kurtarma çalışmalarına, havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Arama kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği öğrenildi.







