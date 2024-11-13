Asos bölgesine hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada,
"Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek
" ifadesine yer verildi.
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