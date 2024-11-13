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Asos bölgesine hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Asos bölgesine hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz

11:2613/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asos bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.


Açıklamada,
"Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek
" ifadesine yer verildi.







#MSB
#Asos
#terör operasyonu

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