Avcılar gişeleri çalışma dolayısıyla trafiğe kapatıldı: Gişe adalarının yıkımı 6 gün sürecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için başlatılacak çalışma nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirdi. KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının dün saat 23.00'te başlatıldığı vurgulandı. 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği belirtilerek, sürücülerin Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabileceği ifade edildi.