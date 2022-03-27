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RİZE

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı.

Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası yolu Kavak mevkinde, öğle saatlerinde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Çamlıhemşin-Ayder kara yolu, ulaşıma kapandı.

DHA

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, iş makineleri eşliğinde yolun açılması için de çalışmalara başlandı.

DHA

Araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki heyelanı gören Sabiha Şahin “Heyelan büyük bir gürültü ile yola indi. Biz burada sarsıldık. Önlemler alındı, bir araç trafiği oluştu” dedi.

DHA

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