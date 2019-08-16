Ayder’de salıncak salgınına son

Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda sayısı her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat verdi. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği, harekete geçti. Valilik, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi.

DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULANACAK

Yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldı. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklar da kurulamayacak. Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder’de dönüşüm projesi uygulayacaklarını belirterek, bu süreçte salıncaklara yayla alanında müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Çeber şöyle devam etti: “Kısa sürede yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş ‘Burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum’ diyor, haklı olarak. Biz de karşılığını vererek, devlet olarak onları alacağız. Yaylada ‘festival alanı’ diye nitelendirilen alanda insanların ‘Salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk’ dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz.”