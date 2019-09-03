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RİZE

Ayder’de salıncaklar kaldırıldı

Ayder Yaylası’ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından söküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Rize gezisinde Ayder’in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayder Yaylası
Ayder Yaylası

Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kaçak yapılan salıncaklar kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Tebligatların yapı ve salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncaklar için sabah saatlerinde yaylada tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak yıkım ekibi tarafından söküldü.

ALANDAKİ SEYYAR BÜFE VE MASALAR DA KALDIRILDI

Ayder Yaylası
  • Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı. Yıkım çalışmalarını Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır yerinde takip etti. Sağır, burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Rize gezisinde Ayder’in eski güzel günlerine kavuşabilmesi adına salıncakların kaldırılması talimatı verdiğini hatırlattı. Sağır, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yönde çalışması ve valiliğimiz koordinatörlüğünde çalışmalara başladık. Vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştı. Bazı vatandaşlarımız kendileri söktü. Henüz kendisi sökmeyen vatandaşlarımızın salıncaklarını Çevre Şehircilik ve İl Özel idare ekipleri ile yıkımına başladık” dedi.

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