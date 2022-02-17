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ANKARA

Bahçeli'den KDV talimatı

Bahçeli MHP'li belediye başkanlarına su faturalarında KDV yüzde 1'e indirilsin talimatı verdi. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi.

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Bahçeliden KDV talimatı
Bahçeli.

Milliyetçi Hareket Partisi'nce (MHP), MHP'li belediye başkanlarına su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.

BELEDİYELERE MESAJ


MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi.

YÜZDE 7 İNDİRİM

Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda
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Yeni yılla birlikte elektrik tarifelerinde düzenlemeye gidilmişti.
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Vatandaşlar, tarife sonrası gelen faturalardan rahatsızlığını dile getirince; hükümet, yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı.
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Geçtiğimiz ayın son gününde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yeni yılla birlikte yapılan düzenlemenin revize edildiğini duyurmuştu.
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O gün yaptığı açıklamada, İlk kademe tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını belirten Erdoğan, \"Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.\" demişti.
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BAE dönüşü sıcağı sıcağına bugünkü kabine toplantısına da başkanlık eden Erdoğan, yeni bir düzenleme daha yapılacağını açıkladı.
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ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME YOLDA<br><br>Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, \"Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.\" diye konuştu
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Erdoğan'ın faturalara ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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\"Türkiye bugün enerji konusunda yokluğu değil fiyatı tartışıyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerjilere borçludur.
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\"298 olan santral sayısını 1808'e yükselttik. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette yükselmiştir. Oldukça yükselmiştir. Sadece bize ait değil, bize mahsus değil. Kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 10 kat artmıştır. Bu fiyat artışları günlük hayata yansımıştır.
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Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34. ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke.\"<br>
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Ükemizdeki 200 kilovat 18 euro iken bu rakam Norveç'te 35 euro Fransa'da 45 euro Hollanda da 60 euro Belçika'da 92 Almanya'da 100 euro'dur. Asgari ücretle mukayese edildiğinde yüzde 5.5'luk oran çıkıyor. Almanya'da yüzde 6.2 Çekya'da yüzde 10 Romanya'da yüzde 15 ile karşılaşıyoruz.
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Doğal gazda da 100 mt3 lük tüketime bu rakam Macaristan'da 30 euro.,Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro... Ülkemiz asgari ücrette yüzde 5.6 ile yine ilk sıralarda yer almaktadır.
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\"Gelen faturalar elbette yüksek. Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yılbaşı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz.
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Geçtiğimiz kabine 150 olan kilovatı, 210'a yükseltmiştik. Yapılan analizler ocak ayı itibarıyla yüzde 64'ünün düşük tarifeden yararlandığını kalanın ise üst tarifeden ödediği belirlendi.
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Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.
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Küçük esnaf için de benzer kademelendirme yapılacak. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil konut statüsüne düşürülecek.
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Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği hazırlıkları da tamamlandı.
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Kriterlere uyan 4 milyon hane için iki defa ödenmek için 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız. <br>
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Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakamlara ilave yapılacaktır.
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81 ilimizin tamamında başvurular cuma günü başlayacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, "Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahipleri için sağlanacak enerji desteği başvurularının bu hafta başlayacağını belirtti. Peki yeni düzenlemeyle elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte detaylar...

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