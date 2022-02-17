Bahçeli'den KDV talimatı

Hukukçu Mustafa Erdoğan'dan tartışılacak sözler: 28 Şubat'ta bu kadar ileri gidilmedi bunlar o döneme rahmet okutur

Hukukçu Mustafa Erdoğan, katıldığı bir YouTube programında 28 Şubat'la ilgili tartışılacak ifadeler kullandı. Erdoğan, 'AK Parti hükümetini kast ederek, 'Bunlar 28 Şubat dönemine rahmet okuttular. Osman Kavala'nın durumunu düşünün. 28 Şubat'ta bu kadar ileri gidilmedi.' ifadelerini kullandı.



Mustafa Erdoğan konuşmasının bir bölümünde ise 28 Şubat dönemiyle günümüzü kıyaslarken rezil oldu. Erdoğan, 'Ben o zamanlar Cumhurbaşkanını, Süleyman Demirel'i eleştirdim.' dedi. Cümlenin sonunda biraz duraksayan Erdoğan, 'Gerçi şikayet etti dava açtırdı ama ortalıkta görülmedi.' diyerek durumu toparlamaya çalıştı.