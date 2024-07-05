Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldiği bildirildi.
"Kardeş Türkiye'nin Bakanı ile görüş alışverişinde bulunduk"
Bayramov da X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin "Kardeş Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Fidan'la müttefiklik, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı görüş alışverişinde bulunduk." şeklinde paylaşımda bulundu.