Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Şuşa'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.