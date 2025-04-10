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Bakan Işıkhan: Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'ndaki süreci yakından takip ediyoruz

Bakan Işıkhan: Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'ndaki süreci yakından takip ediyoruz

10:0510/04/2025, Perşembe
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerine acil şifa dileyerek, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'ndaki göçük üzerine süreci yakından takip ettiğini belirtti.


Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nallıhan ilçemizde faaliyet gösteren Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'nın Hırkalar mevkiinde meydana gelen göçük haberini üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden maden işçisi kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz"


#Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı
#Göçük
#Çalışma Ve Sosyal İşler Bakanlığı
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