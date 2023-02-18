Bakan Koca: Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
100 bini aşkın sağlık çalışanı arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 20 bin aktif yatak var, doluluk oranı yüzde 60. Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 78.
Aile sağlığı merkezleri kurmaya başladık. Birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı bir milyona ulaştı. Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Yaklaşık olarak bakanlığımızın ilgili her 8 görevlisinden 1'i deprem bölgesindedir.
21 bin 859 yaralı hastanelere, 51 bin 152 yaralı da diğer şehirlerdeki hastanelere nakledildi. Sahra hastanelerinden 12 'si tüm teçhizata sahip. 906 köyde 21 bin 515 yaralıya sağlık hizmeti sunuldu. Yaralanıp tedavi görenlerin büyük kısmı taburcu edildi.
Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen cerrahi operasyon sayımız 10 binin üzerindedir.
Çadırkentlerde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır.
Önceliğimiz bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek. Atıkların toplanması salgının önlenmesi için çok önemli. Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Gerekli aşıları yapıyoruz. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. Ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değil.
Aram kurtarma çalışmalarına sonuna kadar devam edeceğiz.
Yenidoğan bebeklere ve annelere gerekli hizmetler veriliyor. Deprem bölgesinde her doğan çocuk bizim için umuttur.
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