Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılının büyük dönüşüm kampanyasını başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katıldı. Birçok gösterinin düzenlendiği programda çocuklar, resim atölyesinden sihirbazlık gösterilerine birçok etkinliğe katıldı. Murat Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Yeşil İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Çocukların bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ilk gazi meclisimizle birlikte ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya ilan etti. Böylelikle hem ülkemizin hem de dünyamızın çocukları 23 Nisan'ı bir bayram havasıyla tüm dünyada kutluyor. Bugün biz de sabah Üsküdar'ımızda ardından Sultanbeyli'de şimdi de Ümraniye'de çocuklarımızla birlikte büyük bir coşkuyla İstanbul'da çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Ümraniye'mizi daha güvenli bir hale getirebilmek ve daha yeşil yapabilmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"Evleriniz sağlam, güvenli olsun diye yarısını Devletimiz karşılayacak"

Bakan Kurum, "Ümraniye'mizi daha güvenli bir hale getirebilmek ve daha yeşil yapabilmek için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizi bir taraftan deprem riskinden kurtarıyor, çocuklarımıza, geleceğimize sağlıklı, güvenli yuvaları inşa ediyoruz. Yine böyle bir kampanyayı, Türkiye Yüzyılının büyük dönüşüm kampanyasını başlattık. Bu kapsamda sizin evleriniz sağlam, güvenli olsun diye yarısını devletimiz karşılayacak. İstanbul'daki, Ümraniye'deki dönüşüm çalışmalarımızı daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Çocukların, gençlerin İstanbul'u için, yeşil İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tüm evlatlarımız için yeni sağlam güvenli köy konutlarımızı teslim ettik"

Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta konut teslimlerine başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Dün bayramın ikinci günüydü ve biz o gün Sayın Cumhurbaşkanımızla Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta tüm evlatlarımız için yeni, sağlam, güvenli köy konutlarımızı teslim ettik. Onun mutluluğunu yaşadık. Bugün İstanbul'dayız; İstanbul'umuzun ve çocuklarımızın geleceği adına Türkiye yüzyılının dönüşümü olan Yarısı Bizden kampanyasıyla da şehirlerimizi güvenli hale getirmek için çalışacağız. İstanbul'umuzu da İstanbul'umuzun Ataşehir, Kadıköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Başakşehir, Bağcılar, Esenler gibi 39 ilçemizi depreme hazır hale getireceğiz ki çocuklarımıza daha fazla yeşil alan bırakalım, daha fazla yürüyüş yolları yapalım. En büyük sorunlardan biri olan trafik problemini halledelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

"21 yıldır ne yapıyorsak aynı anlayışla çalışacağız"

Millet Bahçesi çalışmalarının son hız devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Şu an 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesinin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı inşa aşamasında. İstanbul'umuza da her bir vatandaşımız için bir metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Ümraniye'de çocuklarımız, ailelerimiz orada etkinlikler yapıyorlar, vakit geçiriyorlar. Toplamda 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip 48 Millet Bahçesini İstanbul'umuza armağan ediyoruz. İstiyoruz ki yeşilin, mavinin İstanbul'u olsun. Herkesin huzur içerisinde, güven içerisinde sağlıklı konutlarda oturduğu bir İstanbul hayali için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır ne yapıyorsak aynı anlayışla çalışacağız. Her şey çocuklarımız için geleceğimiz, umudumuz onlar. Çocuklarımız için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu anlayışla da çalışacağız. Tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem devletimiz hem milletimiz kazanacak"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Bir taraftan Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz bir taraftan da 23 Nisan çocuk bayramımızı Alemdağ Caddesi'nde kutluyoruz. Her şey çok güzel olacak, Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel haberler verdi. Sayın Bakanımız burada anlattılar. Türkiye'miz ileriye dönük, çok daha güzel hizmetlerle hem devletimiz hem milletimiz kazanacak diyorum" dedi.







