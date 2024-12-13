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Bakan Kurum yapay zekaya İzmir Körfezi'ni çizdirdi: 10 yıl sonra böyle olacak

Bakan Kurum yapay zekaya İzmir Körfezi'ni çizdirdi: 10 yıl sonra böyle olacak

10:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, körfezin 10 yıl sonraki halini yapay zeka görseliyle gösterdi.
İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kurum, körfezin 10 yıl sonraki halini yapay zeka görseliyle gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zekayla tasarlanmış İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı gösterdi. Kurum, "Sayın Özgür Özel 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Yapay zekaya 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk. Bakın, burada balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. Demek ki neymiş; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.


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Bakan Kurum yapay zekaya İzmir Körfezi'ni çizdirdi: 10 yıl sonra böyle olacak
Gündem / Ankara
13 Aralık, Cuma

İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, Plan Bütçe Komisyonunda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim" diyen Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.

"Yapay zekaya 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk”

Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel,
'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz'
demişti. Biz de 'yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya soralım' istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı"

"İzmir'e yapay zeka değil yapan zeka lazım"

Kurum,
“Fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bakın, burada balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. İzmir Körfezi müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış”
diye konuştu.



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#CHP
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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