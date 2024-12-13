Bakan Kurum yapay zekaya İzmir Körfezi'ni çizdirdi: 10 yıl sonra böyle olacak

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapay zekayla tasarlanmış İzmir körfezinin 10 yıl sonraki halinin yer aldığı fotoğrafı gösterdi. Kurum, "Sayın Özgür Özel 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Yapay zekaya 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk. Bakın, burada balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. Demek ki neymiş; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, Plan Bütçe Komisyonunda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. "Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim" diyen Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.
"Yapay zekaya 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk”
Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti: