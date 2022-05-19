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ANKARA

Bakan Kurum'dan Salda Gölü çıkışı: Orada çamur banyosu yapılırken bu sözde çevreciler neredeydi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin konuştu. Çekilen görüntünün bölgedeki koruma alanının dışında olduğunu belirten Bakan Kurum, "Koruma alanını da bilim insanlarımız belirledi. 'Bilim bilim' diyoruz ya hani. Biz her projemizde bilim insanlarıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Koruma alanını eskiye göre 7 kat büyüttüklerini söyleyen Kurum, "Bu projede eleştirilebilecek tek bir şey söyleyin, deyin ki; 'burayı imara açtınız, oteller yaptınız, konutlar yaptınız, çarpık yapıları yıkmayıp yeni eklediniz" yapmadık. Bir tane beton bulamazsınız orada" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurumdan Salda Gölü çıkışı: Orada çamur banyosu yapılırken bu sözde çevreciler neredeydi?
Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk televizyonunda, son zamanlarda çok konuşulan Salda Gölü ile alakalı sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin konuştu. Söz konusu görüntünün koruma alanının dışında olduğunu söyleyen Bakan Kurum, koruma alanının da bilim insanları tarafından belirlendiğini belirtti.

"ORADA ÇAMUR BANYOSU YAPILIRKEN NEREDEYDİ BU ÇEVRECİLER?"

  • Gölün etrafındaki koruma alanını kendi iradeleriyle 7 kat büyüttüklerinin ve de bölgede tek bir beton kullanılmadığının altını çizen Bakan Kurum, "Orada gölün kıyısına giren araçlar girmesin diye otopark yaptık, hava kirlenmesin diye dumansız hava sahası ilan ettik, beyaz adalar kısmında göle girmeyi yasakladık. Çamur banyosu yapılıyordu orada. O zaman neredeydi bu çevreciler?" dedi.

Bakan Kurum'un ifadeleri şöyle:

"Maalesef algı üzerinden burada yapılan projeyi eleştirmek adına bu görüntüleri yansıtıyorlar. Ben aynı sözde çevreci kişilere sormak istiyorum. Bu özellikli alanda eskiden çarpık yapılar varken, o masmavi gölümüzün kıyısında araçlar varken bu çevreciler neredeydi?

  • Biz burayı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Koruma alanını 7 kat büyüttük. Orada gölün kıyısına giren araçları 500 metre geri çektik, bariyer koyduk, araçlar girmesin diye otopark yaptık, hava kirlenmesin diye dumansız hava sahası ilan ettik, beyaz adalar kısmında göle girmeyi yasakladık. Çamur banyosu yapılıyordu orada. O zaman neredeydi bu çevreciler?

"BİR TANE BETON BULAMAZSINIZ"

Bu projede eleştirilebilecek tek bir şey söyleyin. Bana deyin ki, "burayı imara açtınız, oteller yaptınız, konutlar yaptınız, çarpık yapıları yıkmayıp yeni eklediniz", yapmadık. Koruma alanını 7 kat büyüttük, tamamen doğal malzemelerden çocukların oynaması için alan yaptık, bir tane beton bulamazsınız orada.

"HER PROJEMİZDE BİLİM İNSANLARIYLA ÇALIŞIYORUZ"

  • Biz bu projeyi gerçekleştirmişiz, birisi koruma alanı dışında olan bir fotoğraf çekiyor "eski hali/yeni hali" diye paylaşıyor. Orası koruma alanı içerisinde değil ki. Koruma alanını da bilim insanlarımız belirledi, 5-6 üniversite ile birlikte çalıştık burada. Korunması gereken alanları bilim insanlarımız bize bilimsel raporlar doğrultusunda gösterdi, "bilim bilim" diyoruz ya hani. Biz her projemizde bilim insanlarıyla çalışıyoruz."

Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı
OYNAT 02:22
Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum, Salda Gölü'nün önceki ve şimdiki halinin karşılaştırıldığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.
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