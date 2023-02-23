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Bakan Soylu'dan deprem üzerinden sığınmacıları hedef alan CHP'li Özcan'a cevap: Tahriki bırakın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem üzerinden sığınmacıları hedef gösteren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a cevap verdi. Hataylıların kenti terk ettiğini ve bölgede çoğunlukla Suriyelilerin kaldığını öne süren Özcan'a tepki gösteren Soylu, "Hataylıların Hatay’a sahip çıktığına gözlerimle şahidim tahriki bırakın" dedi.

15:40 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak deprem üzerinden sığınmacıları hedef gösterdi. İki gündür Hatay'da bulunduğunu söyleyen Özcan, Hataylıların kenti terk ettiğini ileri sürerek bölgede çoğunlukla Suriyelilerin kaldığını ileri sürdü.

Özcan 'Memleket elden gidiyor' diyerek sığınmacıları hedef aldı

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 gündür Hataydayım. Gizlenen bir gerçeği Türkiye ile paylaşmak zorundayım. Hatay’dan Türk vatandaşlarının çok büyük göçü söz konusu. Gelinen noktada Suriyeli sayısı Türkleri geçmiş durumda. İlk konutların ivedi bir şekilde Hatay’a yapılması gerekir. Memleket elden gidiyor."

CHP'li Özcan'ın bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, Özcan'ın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakan Soylu'dan cevap: Hataylılar Hatay'a sahip çıkıyor

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay’a gelenler kardeşlik duygularıyla yardım için seferber
Hepsinden Allah razı olsun
Bazıları da tahrik için seferber
Allah bunlardan korusun
Aziz Milletimizin birliği bu tahriklere asla müsaade etmeyecek
Hataylıların Hatay’a sahip çıktığına gözlerimle şahidim
Tahriki bırakın"



#Hatay
#Süleyman Soylu
#Tanju Özcan
#İçişleri Bakanı
1 saat önce
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