Bakan Tekin: Cumhurbaşkanımız kimse cesaret edemez denen birçok yasağı kaldırdı

Burada konuşan Bakan Tekin, milli birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben buraya Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selam sevgi ve bu anlamda yaptıklarını anlatmak için karışınızdayım. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılında başbakan olduğunda Türkiye de ayrım gözetmeksizin herkesin yaşadığı sıkıntılar vardı. Etnik veya dini farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşayan inançlarını ibadetlerini diledikleri gibi özgürce yaşamak isteyen insanların önünde engeller vardı. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem Başbakanlığı hem de ardından Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denen, asla kimse cesaret edemez denen birçok yasağı kaldırdı. Bugünlerde terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bir örnek olsun diye söyleyeyim. 3 Kasım 2002'de seçimlerde AK Parti iktidara geldi. 18 Kasım 2002 AK Parti hükümetinin kurulduğu tarih. 30 Kasım 2002'de o günün koşullarında kimse cesaret edemez, yapamaz denilen bir şeyi yaptı. OHAL uygulamasını kaldırdı. O gün Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlara karşı vatan haini damgası vuruluyordu. Kürtçe şarkı söyleyen insanlar alenen kamuoyu karşısında linç ediliyordu. O gün inancının gereği olarak kılığı kıyafetinden dolayı insanlar linç ediliyordu. İnancının gereğini yerine getirdiği için insanlar linç ediliyordu. Bugün devletin bakanı ya da siyasetçiler devlet adamları Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe konuşulan ortamlarda bulunuyorlar. Devletin başındaki insanlar camilerde insanlarla muhabbet ediyorlar, cem evlerinde cem törenlerine iştirak ediyorlar. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın aradan geçen 22, 23 yıl içerisinde yasaklarla mücadele anlamında yaptığı hizmetlerden belki en önemlisi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. " dedi.