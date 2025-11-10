Bakan Tekin: Modern devletlerin varoluş gerekçesi; barışı ve adaleti tesis etmek

Bakan Tekin, bir ülkedeki eğitim anlayışının barışa ve insan haklarına uygun olması gerektiğini belirterek, "Dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesi; dünyada barışı, insan haklarını, demokrasi ve adaleti tesis etmektir. Eğitim, bu anlamda modern devletlerin bu işlerini yerine getirmek konusundaki en önemli sektörlerden bir tanesi. Eğitimin işlerini bu anlamda iki açıdan çok önemsiyorum; birincisi, eğitim sektörünün her devletin kendi iç işleyişinde devletin varoluş gerekçesine uygun bir biçimde barışı, insan haklarını, adaleti ve demokrasiyi önceleyen bir eğitim öğretim programı oluşturmasıdır. İkincisi de bunu yaptıktan sonra devletlerin birbirleriyle iletişime geçerek bu ortak değerlerin yaygınlaşmasına vesile olacak ikili ilişkileri geliştirmektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu iki işleve uygun bir biçimde hareket etmek için çaba sarf ediyoruz. Öncelikle kendi ülkemizde eğitim öğretim programlarımızı, insanların ortak değerleri ve insanların ortak geleceğine hizmet edici şekilde revize etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da ortaya çıkardığımız birikimi insanlığın ortak kümülatif birikimi olarak kabul edip insanlığın hizmetine sunarak farklı ülkelerle bu tür ilişkilere giriyoruz. Bugün de sizinle bu iki perspektifle bir iş birliği yapacak olmamızdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.