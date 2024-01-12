Bakan Tekin'den karne ve sömestir açıklaması: 'İlk kez yapılacak' diyerek duyurdu

Bununla ilgili de okullarımıza ne tür nasıl davranacaklarını veya ne tür etkinlikler yapacaklarını dair bir paylaşımda bulunduk. Biz önümüzdeki haftayı mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda hep konuştuğumuz, Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığın ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması. Bunun için çocuklarımıza vermek istediğimiz değerler; vatanseverlik, merhamet, paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımız da bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları ve benzeri. Bir de en sevdiğini paylaş diye bir şey vardı. Biz usul olarak şöyle yapıyoruz. Onu unutmuşum. Biz usul olarak şöyle yapıyoruz; en sevdiğin şeyi paylaş, cebimde kalem Yusuf ağabeye ben paylaşmış oluyorum. Bu bizim geleneğimizde böyle bir şey var. Çocuklarımızda da böyle bir şey başlatmış olacağız. Bu vesileyle sizin huzurlarınızda da önümüzdeki haftayı da böyle geçireceğimizi, bu tür etkinliklerle çocuklarımızı, okullarımızı, bu tür etkinliklerin merkezi haline dönüştüreceğimizi bir kez daha paylaşmış olalım"