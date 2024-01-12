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Bakan Tekin'den karne ve sömestir açıklaması: 'İlk kez yapılacak' diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada, öğrencilerin keyifli zaman geçirmelerinin hedeflendiğini söyleyerek, "Yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları, gündelik hayatında kullanabilecekleri şenlik havasına büründürmek istiyoruz" dedi.

14:18 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 14:33 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler için kara yoluyla Tokat'a geldi ve ilk olarak Vali Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, daha sonra Vali Hatipoğlu ve il protokolüyle basına kapalı görüştü.


Bakan Tekin, görüşmenin ardından Gamer Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, merkez ve ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.


Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin
, "Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu, ortaokulu, lisesi vardı, sanatlar lisemiz, ama ilkokuldan başlayan bir müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Biz bu anlamda sanat ve spor eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aslında bununla ilgili gelişmeler, adımlar bizim kültürümüzde geleneğimizde zaten var olan adımlar. Bizler de şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buraları öğretmeye yetiştirmek için attığın adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Dolayısıyla bizler şu anda tüm bunları mezcederek Türkiye'de müzik de başladık. Genel anlamda sanat eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızla kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz" 
dedi.

Bilgi yarışmalarından münazaralara kadar birçok etkinlik olacak

Yarıyıl tatiline dair konuşan Bakan Tekin,
"15 günlük tatil süreci öncesinde okullarımızda bugün itibarıyla genel anlamda öğretmenlerimiz ölçme, değerlendirme süreçlerini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta itibarıyla da okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle çocuklarımız, öğrencilerimiz biraz o haftayı boş geçiriyorlardı. Aynı şekilde bahar yarının sonunda da aynı durumla, yani haziran ayında benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. O son haftalar genellikle çocuklarımızın çok dolu dolu geçiremedikleri bir dönemdi. Bu yıl itibarıyla o konuyla ilgili adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları, gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz ve önümüzdeki hafta bütün okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir, hikaye, roman ve benzeri okuma ve bunları yorumlama etkinliklerine kadar şenlik havasında geçmesini istiyoruz.
Bununla ilgili de okullarımıza ne tür nasıl davranacaklarını veya ne tür etkinlikler yapacaklarını dair bir paylaşımda bulunduk. Biz önümüzdeki haftayı mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda hep konuştuğumuz, Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığın ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması. Bunun için çocuklarımıza vermek istediğimiz değerler; vatanseverlik, merhamet, paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımız da bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları ve benzeri. Bir de en sevdiğini paylaş diye bir şey vardı. Biz usul olarak şöyle yapıyoruz. Onu unutmuşum. Biz usul olarak şöyle yapıyoruz; en sevdiğin şeyi paylaş, cebimde kalem Yusuf ağabeye ben paylaşmış oluyorum. Bu bizim geleneğimizde böyle bir şey var. Çocuklarımızda da böyle bir şey başlatmış olacağız. Bu vesileyle sizin huzurlarınızda da önümüzdeki haftayı da böyle geçireceğimizi, bu tür etkinliklerle çocuklarımızı, okullarımızı, bu tür etkinliklerin merkezi haline dönüştüreceğimizi bir kez daha paylaşmış olalım"
ifadelerini kullandı.
#MEB
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