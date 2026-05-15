Bakan Yumaklı'dan kurbanlık açıklaması: Arz problemi yok

"Bu süre içerisinde yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bunlara da çok net şekilde cevap vereyim: Herhangi şekilde kurbanlık hayvan arzında problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu, geçtiğimiz yıl sevk edilen, kesilen hayvanların yüzde 45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin, bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların yüzde 51 üzerinde. Büyükşehirlere sevkiyatlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini herhangi problem olmaksızın yerine getirmesi için Bakanlık olarak gece, gündüz çalışıyoruz"