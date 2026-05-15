Bakan Yumaklı'dan kurbanlık açıklaması: Arz problemi yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık arzında herhangi bir problem yaşanmadığını belirterek, "Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu, geçtiğimiz yıl sevk edilen, kesilen hayvanların yüzde 45 üzerinde" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'da bulunan Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, hayvancılık yol haritasının en önemli unsurlarından birinin hastalıklarla mücadele olduğunu bildirdi.
Yumaklı, ekiplerin, Kurban Bayramı'na kısa süre kalması nedeniyle istasyonda hayvanların sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaşması için gece gündüz gayret ettiğini söyledi.
"Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz"
Yumaklı, Bakanlık bünyesindeki veteriner hekimlerin Türkiye'nin dört bir tarafında 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
Son günlerde lokal ve kontrolsüz yağışların meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu konuda tedbir aldığını, vatandaşların da hatırlatma ve ikazlara dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından istasyondaki bir kamyonda bulunan hayvanları inceledi, "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden küpe denetimi yaptı.