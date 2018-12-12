Gündem Balıkesirde CHPliler Kılıçdaroğlunu istifaya davet etti
POLİTİKA

Balıkesir'de CHP’liler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti

CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlere yönelik ittifak kararının ilk yansıması Balıkesir'de yaşandı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın genel merkez tarafından çekileceği, İyi Partili adayın destekleneceği iddia edildi. CHP Gençlik Kolları il merkezine giderek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.

IHA
CHP Gençlik kolları, il binası önünde Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.
CHP Gençlik kolları, il binası önünde Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl Binası önünde toplanmaya başladı.

CHP’li grup Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun anlaşması sonrasında, Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları Balıkesir’i karıştırdı.

Akın’ın adaylıktan çekildiği iddiaları üzerine çok sayıda partili İl Başkanlığı önünde toplandı. CHP Gençlik Kollarına mensup bir çok üye Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet ederek, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar attı.

İl Başkanı Sarı'dan açıklama

CHP ile İYİ Parti’nin anlaşması sonrasında CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın geri çekileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, “Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız" dedi.CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının geri çekileceği iddiaları sonrasında partililere hitap etti.

Sarı, "Görüşmelerimiz sürüyor. Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir’de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Bu imkan sağlanırsa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sağlanmaz ise biz yokuz. Ayrıntılar tarafımıza ulaşmadı. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizinde desteğinizle bu görevi burada noktalarız. Bugün, Balıkesir’de CHP’nin yöneticileri hiç bir zaman boyun eğmedi, diz çökmedi. Hepiniz müsterih olun. Ben bu yolda tek başıma da olsa yürümeye hazırım" dedi.

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