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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden depremde yaralananlarla ilgili açıklama 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı. Depremde yaralanan 11 kişinin tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.  

13:40 . 7/02/2023 Salı
DHA
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. Gülden Turan "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. Kapasitemiz var, daha çok hasta kabulünü sağlayabiliriz" dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. Gülden Turan.

Prof. Dr. Gülden Turan hastaların durumuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı; "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. İstanbul'a sevk edilen hastaların, durumu ağır olanlar burada tedavi oluyor. 11 hastamızdan 2'si çocuk. Takip ve tedavilerine devam ediyoruz. Kapasitemiz var, daha da çok hasta kabulünü sağlayabiliriz."



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
9 dakika önce
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden depremde yaralananlarla ilgili açıklama 
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