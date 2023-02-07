Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden depremde yaralananlarla ilgili açıklama 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Klinik Şefi Prof. Dr. Gülden Turan "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. Kapasitemiz var, daha çok hasta kabulünü sağlayabiliriz" dedi.

Prof. Dr. Gülden Turan hastaların durumuyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı; "Deprem bölgesinden 11 ağır durumda hasta getirildi. İstanbul'a sevk edilen hastaların, durumu ağır olanlar burada tedavi oluyor. 11 hastamızdan 2'si çocuk. Takip ve tedavilerine devam ediyoruz. Kapasitemiz var, daha da çok hasta kabulünü sağlayabiliriz."