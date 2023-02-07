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'Yardım malzemesi götürülmesine izin verilmiyor' demişti: Asılsız paylaşım yapan TIR sürücüsü gözaltında

Kahramanmaraş’ta meydana depremin ardından sosyal medyadan, Bilecik’te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin asılsız ses kaydı paylaştığı belirlenen TIR sürücüsü M.T., Bilecik’te gözaltına alındı.

13:06 . 7/02/2023 Salı
DHA
TIR sürücüsü M.T., Bilecik’te gözaltına alındı.

TIR sürücüsü M.T., Bilecik’te gözaltına alındı.

Bilecik’te oturan TIR şoförü M.T., Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Bilecik’te de deprem olacağını, bu nedenle yardım malzemeleri götürmek için yola çıkanlara izin verilmediğine ilişkin ses kaydını sosyal medyada paylaştı. Ses kaydının kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçeğe aykırı paylaşım nedeniyle M.T. hakkında gözaltı kararı verdi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


İstanbul’da balıkçılık yapan genç arkadaşları ile afet bölgesine desteğe geldi
İstanbul’da balıkçılık yapan genç arkadaşları ile afet bölgesine desteğe geldi

Güneydoğu’da meydana gelen deprem afetini yerinde takip etmek üzere bölgeden son bilgileri aktaran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, İstanbul’dan Adana Havalimanı’na iniş yapan uçaktan Hatay’a gitmek için hazırlanan gönüllülerin oluşturduğu kalabalığı görüntüledi. Karagöz, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sarıyer’den 15 kişilik arkadaş grubuyla Adana’ya gelen ve balıkçılık yapan gence İstanbul'da nasıl organize olduklarını sordu. Genç, ilk önce AFAD merkezinde toplandıklarını ardından İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’nın düzenlediği seferlere katılarak bölgeye ulaştıklarını anlattı. Gönüllü, balıkçılık mesleğinin yanı sıra, ilk yardım sertifikası ve ağır iş makinelerini kullanma belgesi olduğunu da söyledi.


#deprem
#bilecik
#gözaltı
#kahramanmaraş
#paylaşım
44 dakika önce
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