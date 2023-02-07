'Yardım malzemesi götürülmesine izin verilmiyor' demişti: Asılsız paylaşım yapan TIR sürücüsü gözaltında

Güneydoğu’da meydana gelen deprem afetini yerinde takip etmek üzere bölgeden son bilgileri aktaran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, İstanbul’dan Adana Havalimanı’na iniş yapan uçaktan Hatay’a gitmek için hazırlanan gönüllülerin oluşturduğu kalabalığı görüntüledi. Karagöz, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sarıyer’den 15 kişilik arkadaş grubuyla Adana’ya gelen ve balıkçılık yapan gence İstanbul'da nasıl organize olduklarını sordu. Genç, ilk önce AFAD merkezinde toplandıklarını ardından İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’nın düzenlediği seferlere katılarak bölgeye ulaştıklarını anlattı. Gönüllü, balıkçılık mesleğinin yanı sıra, ilk yardım sertifikası ve ağır iş makinelerini kullanma belgesi olduğunu da söyledi.