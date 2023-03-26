Başkan Dündar iftarda yemek servis etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gaziantep'te deprem bölgesindeki son duruma ilişkin tvnet'e özel açıklamalarda bulundu. "Sanayi bölgesini yeniden ayağa kaldıracak projeleri hayata geçiriyoruz" diyen Varank, "Depremde zarar gören KOBİ'lere KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. 30 bin KOBİ'yi kapsayan programda 1,5 milyon liraya kadar sıfır faizli hızlı finansman sağlanacak." dedi. Varank, "Esnafın ve sanayicinin geçici barınma sorunu için de yine 30 bin konteyner alıp kendi çalışanını yerleştirmek isteyen ya da kendisi yaşamak isteyen esnaflarımıza da konteyner başına 30 bin liraya kadar destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.