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Başkan Dündar iftarda yemek servis etti

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Osmangazi’de 5 farklı noktada günlük 3 bin kişilik sıcak iftarlık dağıtımı gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda deprem bölgesinde de 2 farklı noktada günlük 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyor.

04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftarda yemek servis etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iftarda yemek servis etti.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayını vatandaşlarla birlikte idrak eden Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ile Sakarya Kimsesizler Evi olmak üzere her gün 5 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Elmasbahçeler Otoparkı’nda kurulan kazanların başına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yemek dağıtan personele eşlik ederek vatandaşlara iftar yemeği ikram etti.

YOLLARDA İFTARA 5 KALA SÜRPRİZİ

Vatandaşların Ramazan heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Ramazan’ın bereketini ve birleştirici ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ilçemizde her gün 5 farklı noktada 3 bin kişilik iftar dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, ilçemizin 5 farklı noktasında ‘iftara 5 kala’ adıyla yoldan geçen ve iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftariyelik ikram ediyor” dedi.

GÜNLÜK 4 BİN KİŞİLİK YEMEK

Başkan Dündar, “Osmangazi’deki bu hizmetlerimizin yanında deprem bölgesinde de iftar ve sahur sofraları kuruyoruz. Ramazan ayı süresince Gaziantep İslahiye ve Hatay Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeğini depremzede vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul etsin, Ramazan ayımız mübarek olsun” diye konuştu.



#Osmangazi Belediyesi
#Ramazan
#İftar
#Kimsesizler Evi
#Yemek
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