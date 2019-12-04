Belediye kararıyla evlenmek kolaylaştı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde başlık parası ve altın alma zorunluluğu sebebiyle evlenemeyen gençlere gün doğdu. Ak Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat meclis üyeleriyle beraber beldedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının birinci maddesi olan ‘başlık parası’ masaya yatırıldı. Eskiden evlenmek isteyen gençler düğünü yapana kadar 130 bin Türk Lirası harcıyor ve borç batağına giriyordu.

Alınan yeni karar sayesinde başlık parası kaldırıldı, geline daha önce 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılma adeti de hafifletilerek artık geline 35 bin Türk Lirası değerinde altın takılmasına karar verildi. Sandık başında duran gelinin akrabasına ise verilen para kaldırıldı. Çeyiz ve takı takma merasimi ailelere bırakıldı. Bu karar sayesinde beldede evlenemeyen onlarca genç artık evlilik hayalleri kurmaya başladı. Bölgede sadece Şenoba beldesinde yürürlüğe giren bu karar civar köy ve beldelerde takdirle karşılandı.

Alihan Babt

KARAR İMZA ALTINDA

Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, gençlerin daha rahat evlenmesi için Doğu ve Güneydoğu illerinde de bu kararın uygulanması gerektiğini söyledi. Başkan Babat, “Beldemizde 300’e yakın genç vardı ve bunlar başlık parası bir de çok altın alma yüzünden evlenemiyordu. Beldemizdeki ileri gelenlerimiz ve muhtarlarımızla beraber aldığımız karara göre başlık parası fiilen kaldırıldı. Geline 100 bin Türk Lirası değerinde altın takılıyordu, bunu 35 bin Türk Lirası’na indirdik. Gelinin sandık başında oturan akrabalarına verilen parayı da kaldırdık ve bunları da imza altına aldık. Bu sayede inşallah beldemizde evlenmeyen genç kalmayacak. Bu karara tüm bölgenin uyması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemizde bu fiyatlar yüzünden kimse evlenemez olmuştu” dedi.

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‘BORÇ BATAĞINDA YUVA KURULMAZ’

Karara en çok mutlu olan gençler ise evlenme hayalleri kurmaya başladıklarını söyledi. Ferit Yarar adındaki bir genç çok sevindiğini söyledi. Yarar, “Bu kararın daha önce alınması gerekiyordu. Çok güzel oldu. kendim de bekarım. Zaten kızını evlendiren bir baba kızını veriyorsa damadı borç içinde bırakıyorsa o damadın kızını mutlu etmesini beklemesin çünkü çok zor bir durum borç batağında bir yuva kurulmaz. Bu kararı alan belediye başkanımıza ve ileri gelenlerimize çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.

‘GEÇ BİLE KALINDI’

Bedirhan Yarar adındaki esnaf ise “Bu kararların yıllar önce alınması gerekirken geç kalınmıştı. Çok güzel bir şey aslında bölge genelinde takdirle karşılandı. Şenoba’da 300’e yakın genç var. Maddi sıkıntılar yüzünden evlenemiyordu. Kim evlenmek istese masrafı 100 bini buluyordu. Bu kararın alınması herkes tarafından takdirle karşılandı” ifadelerini kullandı.