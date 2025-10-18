Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı: İki kişi hafif şekilde yaralandı

Bolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı: İki kişi hafif şekilde yaralandı

03:1918/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ulaşımda aksama yaşanırken, hafif yaralanan 2 yolcu ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hakan Ö. idaresindeki 06 EOU 719 plakalı tır ile Bolu Dağı Düzce geçişi Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde kavşakta manevra yapan Mevlüt T. yönetimindeki 34 MZJ 538 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 yolcu, ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

#Bolu Dağı
#Düzce
#otobüs
#TIR
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?