Uşak’ta otomobil ile traktör çarpıştı: Kaza sonucunda karı koca yaralandı

Kaza, Ulubey-Eşme karayolu İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktör ile H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.G. araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü H.G. ile kazada yaralanan eşi G.G. (56), 112 Sağlık ekiplerince önce Ulubey Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.