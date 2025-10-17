Yeni Şafak
Uşak’ta otomobil ile traktör çarpıştı: Kaza sonucunda karı koca yaralandı

Uşak’ta otomobil ile traktör çarpıştı: Kaza sonucunda karı koca yaralandı

23:3017/10/2025, Cuma
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Uşak’ın Ulubey-Eşme karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü H.G. ve eşi G.G. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu karı-koca yaralandı.

Kaza, Ulubey-Eşme karayolu İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (61) idaresindeki 64 LT 928 plakalı traktör ile H.G. (60) yönetimindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü H.G. araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü H.G. ile kazada yaralanan eşi G.G. (56), 112 Sağlık ekiplerince önce Ulubey Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.


