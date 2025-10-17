Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Amasya’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

17:1417/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Amasya'da feci kaza
Amasya'da feci kaza

Amasya’da önündeki tıra çarparak savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya’da önündeki tıra çarparak savrulan hafif ticari araçtaki 5 kişiden 4’ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kurt yönetimindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Gümüşhacıköy - Merzifon arasındaki Keltepe mevkiinde önünde seyreden tıra çarparak savruldu. Yoldaki süpürme aracına çarparak durabilen araçtaki Salim Kurt, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şaban Geyik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Amasya
#kaza
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler