Otomobille çarpışan kamyonet ters döndü: Bir ölü bir yaralı

Kaza, Nizip-Gaziantep D-400 kara yolu kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 27 R 0725 plakalı BMW marka otomobil ile Bozan Yener (44) idaresindeki 27 RR 756 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken ters dönen kamyonetin sürücüsü Bozan Yener araçtan fırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.