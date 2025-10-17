Yeni Şafak
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

15:0817/10/2025, Cuma
DHA
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Hakan Kozan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Esenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan Kozan, ağaçta ceviz toplarken yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Yaralanan Kozan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulanstan indirildiği sırada sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görülen Ahmet Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kozan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı




#bursa
#inegöl
#ceviz
