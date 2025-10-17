Beykoz'da bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Şancı (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç (38) Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Beykoz Çubuklu'da bir sitede oturan Aysel Karakoç, dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı ve barışma bahanesiyle evine gelen Fethi Şancı tarafından bıçaklandı. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçaklanan Aysel Karakoç hayatını kaybetti. Karakoç için bugün Bahçelievler Çinili Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Karakoç'un cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenaze aracına yüklenen Aysel Karakoç'un naaşı Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.