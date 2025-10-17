Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beykoz'da bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz'da bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

15:0617/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Karakoç'un cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Karakoç'un cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Beykoz'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Şancı (35) tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç (38) Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz Çubuklu'da bir sitede oturan Aysel Karakoç, dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı ve barışma bahanesiyle evine gelen Fethi Şancı tarafından bıçaklandı. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçaklanan Aysel Karakoç hayatını kaybetti. Karakoç için bugün Bahçelievler Çinili Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.


Karakoç'un cenaze namazına ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenaze aracına yüklenen Aysel Karakoç'un naaşı Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.



#beykoz
#çubuklu
#kadın cinayeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?