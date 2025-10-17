Beykoz'da bıçaklanarak öldürülen Aysel Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Beykoz Çubuklu'da bir sitede oturan Aysel Karakoç, dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı ve barışma bahanesiyle evine gelen Fethi Şancı tarafından bıçaklandı. Boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçaklanan Aysel Karakoç hayatını kaybetti. Karakoç için bugün Bahçelievler Çinili Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.