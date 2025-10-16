Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir’de eski eş dehşeti: Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de eski eş dehşeti: Sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

16:3216/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde 27 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.


Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.



#İzmir
#Konak
#cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?