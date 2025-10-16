14 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı: Şahsın cansız bedeni kardeşinin evinin altında bulundu

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi’nde 2011 yılından beri kayıp olduğu 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen 64 yaşındaki Muammer Kılınç’ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı.