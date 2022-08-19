Gündem Boluda ahşap ev alev alev yandı
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Bolu'da ahşap ev alev alev yandı

Bolu'da, boş olan ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü. Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar ise tedirgin etti.

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Haber Merkezi DHA
Boluda ahşap ev alev alev yandı
Yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki boş ahşap evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla gelen polis tarafından emniyet şeridiyle kapatılan sokakta, itfaiye ekipleri de söndürme çalışması başlattı. Alevlerin elektrik tellerine ulaşmasıyla yaşanan patlamalar, çevredekileri tedirgin etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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