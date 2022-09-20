Bolu'da korkutan deprem Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre merkez üssü Bolu'nun Messiçele bölgesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk incelemelere göre 3,2 olarak belirlenirken deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.

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