Bolu'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre merkez üssü Bolu'nun Messiçele bölgesi olan bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü ilk incelemelere göre 3,2 olarak belirlenirken deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre merkez üssü Bolu'nun Messiçele bölgesi olan bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü ilk incelemelere göre 3,2 olarak belirlenirken deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.
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