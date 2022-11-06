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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Boluda yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'daki kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 34 EHC 819 plakalı 37 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralılar, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

AA

Kaza yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 da yaralı var. Ambulanslar hızlı bir şekilde geldi, hastaneleri hemen hazırladık. Hastanelere kaldırılan yaralılara müdahale ediyor. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor. Yolun sağındaki bariyerlere sürtmüş. Otobüs, bariyerleri kırarak devrilmiş" dedi.

AA

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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