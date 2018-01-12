Boyacı çocuk okullu oldu

Adıyaman’da bir spor merkezine imrenerek bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca merkezin sahibinin dikkatini çeken ve ücretsiz spor yapma imkanı sağlanan Suriye uyruklu boyacı çocuk okula kaydedildi, ailesinden iki kişiye de istihdam imkanı sağlandı. Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adıyaman’da ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Muhammed Halit ile ilgili haberlerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile Türkiye İş Kurumu Müdürü Emin Yücekaya spor merkezini ziyaret etti. Kızılkaya, Muhammed’in yanı sıra iki kardeşi ve iki yeğeninin yarından itibaren okula başlayacağını söyledi.

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TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Muhammed ve ailesinin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını aktaran Kızılkaya, “Bütün Suriyeli kardeşlerimizi okula kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Fikret Keleş ise spor merkezi aracılığıyla Suriyeli Halit ile iletişim kurduklarını dile getirerek “Küçük dokunuşlarla çok büyük işler halledebiliriz. Spor hayatına yön verilmesi, eğitim hayatı ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Yücekaya ise şunları kaydetti: “2018 bizim açımızdan çocuk işçiliğiyle ilgili mücadele yılı. Biz Muhammed’i çalıştırmayacağız. Kendisi tek örnek değil ama bizim ulaştığımız örnek. Muhammed’in iki ablası var. Onların istihdamı için çaba harcayacağız. Bugün işverenlerle görüştük. Her iki ablasına da iş başı eğitim programı kapsamında bir işletmemize veriyoruz. Program tamamlandıktan sonra Bakanlıktan çalışma izni alıp çalışmaya başlayacaklar.” Suriyeli Muhammed Halit de kendisine yardımcı olan Türk halkına teşekkür etti.