Boykot nöbetinde 35'inci gün: Siyonist işgal destekçisi Burger King önünde Gazze eylemi

Şanlıurfa'da bir grup, Gazze'deki katliama dikkat çekmek için soykırım destekçisi Burger King şubesi önünde eylem gerçekleştirdi.
"Siyonizme destek vermeyen esnaflarımızdan alışveriş yapın" diyerek boykota dikkat çeken grup, eylemin ardından şube önünde, bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Yapılan açıklamada, "Bizler bugün ferdi olarak çıktığımız bu yolda bir grup genç olarak Emniyet Caddesi üzerinde bulunan Burger King firmasının şubesini protesto etmeye geldik. Anayasal bir şekilde bireysel olarak buraya toplanıp kardeşlerimle yan yana durup eylemimizi, protestomuzu gerçekleştirmeye başladık. İnşallah Allah'ın izniyle bizler burada bu firmalar kapanana kadar oturma eylemi, halkımızı bilinçlendirme yapacağız. Bu gibi yerlerden alış veriş yapacaklarsa bizler onlara diyoruz ki 'sizlere biz ikram edelim Şanlıurfalı esnaflarımızdan, siyonizme destek vermeyen esnaflarımızdan alış veriş yapın.' Derdimizi ve sesimizi duymanız için buraya toplandık." ifadeleri kullanıldı.
35 gündür boykot nöbetindeler
35 gün önce başlattıkları boykot nöbetini devam ettirdiklerini söyleyen Şuûrlu Gençlik Hareketi ŞUÛRDERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demircan şu ifadeleri kullandı;
- "Tam 35 gün önce, Şanlıurfa merkezde bulunan Emniyet Caddesi üzerinde İsrail firması Burger King'in önüne toplandık. Şanlıurfa'da genç bir STK olan Şuûrlu Gençlik Hareketi ŞUÛRDERNEĞİ bünyesinde başlatılan Boykot nöbetlerine sonradan Şanlıurfa'nın en büyük medreselerinden olan İzzeddin Aksan Hocaefendi'nin talebeleri katıldı ve orada bayan ve erkek talebeler hocalar, cami imamları ve STK gönüllüleri ile birlikte nöbet tutmaya ayrıca boykot ürünlerini broşür halinde dağıtmaya başladık. Alternatif ürünlere yiyeceklere ve cadde üzerinde bulunan yerli esnaflara yönlendirme yaptık. Mevcut İlk Boykot edilen Burger King firmasında yaklaşık günde 115 bin TL ortalama kazanç cirosu elde ediliyordu aldığımız bilgiler böyleydi. Bizler orada nöbet tutmaya başladıktan sonra ciro 65 bin ortalamalarının düştü. İkinci olarak ta Şanlıurfa'nın kalbi merkezi olan ve içerisinde Popeyes, Burger King ve Coca-Cola firmalarının bulunduğu Novada Park AVM önünde nöbetimize devam ediyoruz
- Türkiye'de ilk 'Kalıcı Boykot Nöbeti'ni başlatan şehir Şanlıurfa ve Şuûrlu Gençlik Hareketi derneği olarak tüm vatandaşlarımızdan kalıcı boykot çalışmaları yapmalarını istiyoruz. Hedefimiz ilk komşu şehir Gaziantep'e bunu taşımaktı, 5 gün önce bunu başardık ve bizden sonra Gaziantep te de nöbetler tutulmaya başlandı. Elhamdülillah"