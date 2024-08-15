Boykot nöbetinde 35'inci gün: Siyonist işgal destekçisi Burger King önünde Gazze eylemi

"Tam 35 gün önce, Şanlıurfa merkezde bulunan Emniyet Caddesi üzerinde İsrail firması Burger King'in önüne toplandık. Şanlıurfa'da genç bir STK olan Şuûrlu Gençlik Hareketi ŞUÛRDERNEĞİ bünyesinde başlatılan Boykot nöbetlerine sonradan Şanlıurfa'nın en büyük medreselerinden olan İzzeddin Aksan Hocaefendi'nin talebeleri katıldı ve orada bayan ve erkek talebeler hocalar, cami imamları ve STK gönüllüleri ile birlikte nöbet tutmaya ayrıca boykot ürünlerini broşür halinde dağıtmaya başladık. Alternatif ürünlere yiyeceklere ve cadde üzerinde bulunan yerli esnaflara yönlendirme yaptık. Mevcut İlk Boykot edilen Burger King firmasında yaklaşık günde 115 bin TL ortalama kazanç cirosu elde ediliyordu aldığımız bilgiler böyleydi. Bizler orada nöbet tutmaya başladıktan sonra ciro 65 bin ortalamalarının düştü. İkinci olarak ta Şanlıurfa'nın kalbi merkezi olan ve içerisinde Popeyes, Burger King ve Coca-Cola firmalarının bulunduğu Novada Park AVM önünde nöbetimize devam ediyoruz