Bu kara lekeyi temizleyin milat olsun

Süper Lig'de önceki akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı, futbolla değil, maç sonrası yaşanan olaylarla Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. Bitiş düdüğüyle sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın orta hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmış, yere düşen Meler, başkanın yanındaki iki kişi tarafından tekmelenmişti. Futbol sahalarında alışık olunmayan skandal saldırıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BAŞKANLA BİRLİKTE 3 TUTUKLAMA

“6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık” ve “Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama” suçlarından başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Faruk Koca ile şüpheliler Ş.Y.Ş. ve K.Ç. Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan zanlılar, “Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanıp Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

TRİBÜN LİDERİNE YURT DIŞI YASAĞI

Görüntü analizinden, maç bitimi sahaya inenler tespit edildi. Sahaya inen Ankaragücü tribün liderleri R.K., Ö.O.Ü. ve V.D. olaydan sonra gözaltına alındı. Hakeme yönelik herhangi bir eylemi olmadığı tespit edilen 3 şüpheli, 6222 Sayılı Yasa uyarınca yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

RAPORLAR DOSYADA

Halil Umut Meler'le ilgili tüm raporlar dava dosyasına eklendi. Savcılık, olayın ardından hastanede tedavi altında tutulan Meler’le ilgili tüm tetkik, tomografi sonuçları ve doktor görüşlerini istedi. Tüm raporlar savcılık tarafından dava dosyasına ekledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hakemler maçta kamu görevlisi

Ankara’daki utanç gecesinin ardından, yaşananların hukuki boyutu merak ediliyor. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da müsabaka öncesi, müsabaka esnası ve sonrası ayrı ayrı değerlendiriliyor. Ayrıca yöneticilerin işlediği suçların cezasının da katlanarak uygulanacağı belirtiliyor.

Uzun süre Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcılık yapan Asım Ekren, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ekren “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair 6222 No'lu kanun uygulanıyor. Buna göre spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci, saha komiseri ve temsilciler, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. Bunlara yönelik saldırı olursa, kamu görevlisine yapılan saldırıyla aynı ceza uygulanır” dedi. Şiddetin yöneticilerden gelmesi durumunda ceza oranının artacağını ifade eden Ekren, hakemin zaman zaman yanlış kakar verebileceğini ancak bunun da ilgili üst mercilere müracaat ederek sorunun giderileceğini kaydetti.

En ağır şekilde cezalandırılacaklar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hakeme saldırmanın kabul edilebilir hiçbir tarafının olmadığını vurgulayan TBB Başkanı Sağkan, şiddetle mücadelenin ancak toplumsal bilinç ve mücadeleyle mümkün olduğunu kaydetti: “İlköğretimden itibaren şiddete karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak zorundayız. Muhakkak bu eylemi gerçekleştirenler, yargının önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ancak özellikle 6222 Sayılı Kanun kapsamında bu eylemlere sebebiyet veren arka planın da ortaya çıkartılması, belki en azından futbol sahalarındaki şiddetin bir nebze olsun engellenmesinde önemli bir unsur olacaktır.”

Bakanlara talimat

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın Hakem Halil Umut Meler’i yumruklamasına, futbol ve spor camiasının yanı sıra siyasiler başta olmak üzere toplumun her kesiminden tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Meler’le görüştü. Meler'e “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, “Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Gerek Adalet Bakanıma, gerek İçişleri Bakanıma, gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin” dedi.

TBMM'DE KINAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Kurtulmuş, “Böyle bir saygısızlık, böyle bir şey olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da saldırıyı kınayıp tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk sporu birkaç provokatöre teslim olmamalı

Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya MHP Lideri Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı. Saldırının Türk sporuna gölge düşürdüğünü belirten Bahçeli, “Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler, toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır. Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum” dedi. Şu an aklıselime, itidale, sükunete, sağduyuya ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, tüm liglerin süresiz olarak ertelenmesi kararı ile hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının gözden geçirilmesini istedi: “Türk sporu birkaç provokatöre teslim olmamalı.”

Adalete inanıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Meler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Yerlikaya, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu. “Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması” diyen Yerlikaya, saldırıyı kınadı: “Arkadaşlar sporu niçin yapıyoruz? Sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor? Konu mahkemede. Adalete inanıyoruz. Tekrar hakem camiamıza geçmiş olsun.”

Görüntüler inceleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te soruları yanıtladı. Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, olaydan hemen sonra gerekli adli soruşturmayı başlattıklarını anlattı. Tunç, “Kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesi'nin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi” dedi. Görüntülerin incelendiği bilgisini veren Bakan Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Milat olsun

Meler’i hastanede ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şiddetle kınadıkları olayın herkesi çok üzdüğünü belirtti. Bakan Bak, “Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Olayı milat noktası görerek herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi. Liglere çok fazla ara verileceğini düşünmediğini belirten Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti: “6222 Sayılı Kanun'daki düzenlemeler dışında UEFA kriterleri ve TFF kriterlerini de gözden geçiririz.”

AK Parti’den ihraç edilecek

AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca’yı partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ankaragücü Başkanı Koca’nın durumu, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alındı. Faruk Koca'nın, MKYK kararıyla AK Parti'den kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin süreç başlatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıdan sonra şunları söyledi: "Bütün kulüplerimizin şiddeti reddetmesi ve bu şiddet olaylarına karşı topyekun bir tutum alması gerekir. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın partimizden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki kararlaştırılmıştır."





Bugün taburcu olacak

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, Halil Umut Meler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Meler'in sol gözündeki kanamanın azalmaya başladığını anlatan Dr. Yörübulut, “Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Sabah da beyin kontrollerini tekrar yaptık, herhangi bir hasarımız yok beyinde. Sol göz kanaması azalıyor ve bir hasar kalmayacak. Bugün sadece stres nedeniyle biraz tansiyonu yükseldi. Kontrol altına aldık. Bugün misafirimiz olacak, büyük bir ihtimalle yarın (bugün) sabah taburcu olmasını planlıyoruz” dedi.

‘Sizi bitireceğim öldüreceğim’ dedi

Elmacık kemiğinde kırık bulunan Hakem Halil Umut Meler, asla uzlaşmak istemediğini belirterek saldırganlardan şikayetçi oldu. Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi’nde alındı. Maçın bitiş düdüğünden sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki iki şahsın sahaya girip orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, ifadesinde şu beyanda bulundu: “Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı, şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum.”







